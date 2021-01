Pai morre e filho de 11 anos salva-se em despiste de mota

Fernando Jorge Coelho, de 46 anos, do Porto, seguia de mota com o filho, de 11 anos, quando o veículo se despistou numa curva da EN108 e caiu de uma altura de cerca de 6 metros, na Foz do Sousa, Gondomar, às 12h45. O homem ficou debaixo da Honda Crossrunner e o menino subiu à estrada a pedir socorro.









Os Bombeiros de Valbom e o INEM foram de imediato para o local. O motociclista perdeu os sinais vitais e, após cerca de 80 minutos de suporte médico, a morte foi declarada. A criança ficou ferida e foi hospitalizada.

“A criança estava em pânico com o acidente. Contudo, a esposa do senhor esteve no local, junto do menor. Tentou-se agilizar as operações de modo a que não assistissem à tentativa de estabilização da vítima. Retirámos logo a criança e também a mãe”, indicou ao CM Manuel Viana, adjunto de comando dos Bombeiros de Valbom. No socorro a Fernando Jorge Coelho estiveram ainda uma equipa médica de emergência e reanimação e outra de suporte imediato de vida, mas sem sucesso.



“A assistência foi prestada durante cerca de uma hora e 20 minutos. Contudo, os esforços foram infrutíferos”, lamentou o adjunto de comando Manuel Viana.





O despiste aconteceu numa curva da EN108. Horas após o acidente era ainda visível o percurso em linha reta feito pela mota na berma de areia até ao declive, onde a viatura ficou imobilizada. O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR esteve no local a realizar perícias e está agora a investigar as causas do despiste fatal.