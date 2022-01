Um casal do Cartaxo apanhou um enorme susto na terça-feira à tarde quando, ao chegar a um jardim de infância daquela localidade para ir buscar a filha, se apercebeu de que a menina de quatro anos tinha sido levada, por engano, pela ama de uma colega de sala, da mesma idade.Dário Nogueira, presidente do Jardim de Infância do Cartaxo (JIC), uma instituição que acolhe cerca de 500 crianças na creche, jardim de infância e atividades de tempos livres (ATL), explicou ao CM que "o engano foi de dois lados".