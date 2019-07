PAN pede esclarecimentos sobre abate do cavalo após noite trágica em Coruche

O PAN questionou o ministro da Agricultura na sequência da corrida de touros em Coruche, que resultou em quatro pessoas feridas e no abate de um cavalo, pertencente ao cavaleiro João Moura Jr.A tutela de Capoulas Fernandes, responsável pelo "bem-estar animal através da Direção Geral de Alimentação e Veterinária", é questionada sobre se estava presente um veterinário na praça de touros, por que motivo é que o cavalo não foi logo socorrido e se "o abate do animal era forçoso e se não seria possível a recuperação do mesmo, ainda que não pudesse participar mais em atividades tauromáquicas".O cavalo abatido chamava-se Xeque-Mate. "O partido considera que o episódio de violência ocorrido este sábado deixa claro que os touros não são as únicas vítimas do alegado espetáculo tauromáquico. Esta é evidentemente uma atividade que também coloca em risco as pessoas e outros animais, como é o caso dos cavalos", lê-se na nota a que ateve acesso."O PAN aproveita a ocasião para expressar a sua condenação a todos os espetáculos que promovam ou inflijam violência sobre animais e, lamentando a oportunidade perdida na presente legislatura para terminar com os eventos violentos e de morte que são as corridas de touros, reassume o compromisso de, já na próxima legislatura, voltar a pugnar pelo fim dos espetáculos tauromáquicos, na esperança de que os partidos tradicionais estejam finalmente à altura dos anseios da população portuguesa", conclui. Recorde-se que em 2018, o PAN propôs a proibição total dos espetáculos tauromáquicos, que acabou por ser só discutida na generalidade.Em 2018, o CDS, PSD e PCP aprovaram o IVA de 6% nas touradas.