Pandemia dispara furtos de laranjas

Há cerca de quatro meses que têm aumentado os furtos de laranjas em produções nos concelhos de Olhão e Tavira. Pelo menos sete toneladas deste citrino já foram levadas em duas dessas produções. O custo elevado da laranja devido à crescente procura por causa dos benefícios da vitamina C tem sido um fator determinante para os crimes."Desde abril/maio que tem havido muitos furtos de citrinos. Já encontrámos sacas de laranjas espalhadas pelos terrenos que estavam prontas para serem recolhidas e até chegámos a encontrar bicicletas no chão, usadas para transportar as laranjas", afirma António Santana, que tem pomares de laranjas em Moncarapacho, Olhão e na zona da Asseca, em Tavira.A principal causa destes furtos é o aumento do preço da laranja, já que por esta altura, em 2019, estava a 12 cêntimos e durante a pandemia o valor triplicou.Já foram feitas queixas na GNR, que intensificou o patrulhamento nos locais.