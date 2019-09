Pânico nos fogos corta A1 durante 10 horas e leva populações ao desespero

"Meu Deus, ajuda-me. Por favor, protejam a minha casa que não tenho mais nada." As palavras de uma moradora da Cova do Fontão, em Angeja, Albergaria-a-Velha, espelham o desespero de quem viu as chamas ameaçar habitações.O fogo que deflagrou na quinta-feira de manhã em Paus descontrolou-se durante a noite por causa dos ventos fortes e impediu o trânsito em várias estradas. A A1, principal autoestrada do País, esteve cortada mais de 10 horas (das 07h30 às 17h40), entre Albergaria e Aveiro Sul. Também a A25 esteve sem trânsito várias horas, em Angeja, tal como o IC2, de Águeda a Albergaria, e a EN16, em Afilhó e Alquerubim.Pelas 05h00 desta sexta-feira, a GNR começou a bater à porta dos moradores do Fontão para que estes deixassem as casas. Só idosos e crianças concordaram."Não saímos daqui. Temos de defender o que é nosso", justificou um morador. Já à hora de almoço, as chamas avançaram em direção a pequenos povoados. O infantário Aconchego foi evacuado (19 crianças e dois adultos), tal como um lar de idosos e um acampamento (quatro bebés, 18 crianças e quatro mulheres).Ao todo, mais de 40 moradores foram retirados. Seis meios aéreos faziam descargas sucessivas sobre as chamas. No terreno, mais de 300 operacionais combatiam as labaredas. Não conseguiram acudir a todas as solicitações. Arderam mais de dois mil hectares entre Albergaria e Águeda. O incêndio foi dado como dominado esta sexta-feira ao início da noite.Já o fogo que deflagrou em Teixeira e Teixeiró, Baião, quinta-feira à noite, foi atacado por quase 200 operacionais e dominado ao cair da noite. Na Maia, polícias ajudaram a combater um incêndio em Milheirós.Quase todo o País continua este sábado em risco máximo ou muito elevado. O estado de alerta foi prolongado até às 23h59 de terça-feira.O Presidente da República elogiou esta sexta-feira a resposta dada no combate aos incêndios. "Tem havido uma capacidade de resposta muito apreciável por parte das autarquias e da Proteção Civil", afirmou no Porto. Marcelo Rebelo de Sousa informou que tem mantido contactos com vários autarcas, para ir recebendo atualizações. O Chefe de Estado lamentou ainda a morte do piloto da Força Aérea que seguia no helicóptero que caiu esta quinta-feira em Valongo.A secção de investigação de incêndios da PJ de Lisboa abriu um inquérito ao fogo de quinta-feira à tarde, na zona da Penha de França, que causou cinco feridos. As chamas, recorde-se, destruíram oficinas e barracas."Era um amigo, tirava a camisola para dar a qualquer um de nós. Era o nosso pilar." O desabafo é de Ezequiel Coelho, agora comandante interino nos Bombeiros Voluntários de Cete após a morte do comandante Noel Ferreira, num acidente aéreo, na quinta-feira.O sentimento de perda e revolta é visível no quartel, onde as lágrimas e palavras de conforto marcaram o dia desta sexta-feira. Apesar do choque, os bombeiros decidiram trabalhar porque essa seria a vontade de Noel, que morreu quando o helicóptero que pilotava caiu em Sobrado, Valongo."É difícil de gerir. Estamos a ajudar o corpo ativo a superar a perda do pilar máximo da associação", disse aoRodrigo Sousa, vice-presidente da Associação Humanitária. O corpo do também capitão da Força Aérea chega esta manhã ao quartel de Cete, onde ficará em câmara ardente. O funeral realiza-se amanhã, às 10h00, com o corpo a sair do salão nobre.