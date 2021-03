Papelaria assaltada pela 2,ª vez em 25 dias em Leça da Palmeira

A papelaria Chelas 2020, em Leça da Palmeira, foi assaltada, esta segunda-feira de madrugada, pela segunda vez em 25 dias.

O histórico estabelecimento comercial da cidade tinha sido alvo do furto de vários maços de tabaco e dinheiro, por três indivíduos encapuzados, a 17 de fevereiro. A papelaria voltou agora a ser atacada por três jovens, pelas 03h20 desta segunda-feira. Além do furto de tabaco e de 60 euros, os ladrões deixaram um rasto de destruição. "O alarme tocou, estiveram aqui três minutos e destruíram muita coisa com os dois paralelos que usaram para entrar pela mesma montra da outra vez", diz ao CM a sócia-gerente Maria de Lurdes Correia.

A PSP esteve no local e está a investigar.