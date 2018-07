Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Parque passa a ser pago em praia de Alvor

Automobilistas têm de pagar 2,5 euros por dia para deixar o carro junto ao areal da praia 'Três irmãos'.

Por José Carlos Eusébio | 10:22

O estacionamento junto à praia dos Três Irmãos, em Alvor (Portimão), passou a ser pago desde quarta-feira.



O custo é de 2,5 euros/dia, dinheiro que reverte para a Cruz Vermelha de Portimão. A medida divide os frequentadores da praia.



"Já venho de férias há muitos anos para a zona de Alvor e nunca paguei para deixar o carro junto a esta praia. Acho que não faz qualquer sentido, além do valor cobrado ser muito elevado", refere Isabel Correia, que optou por deixar o veículo mais afastado do areal, de forma a não ter de pagar.



Diferente é a perspetiva de Carlos Rodrigues, um turista de Lisboa, que diz concordar com o pagamento, "até porque o dinheiro é por uma boa causa". E acrescenta que, no dia anterior, "o estacionamento estava tão cheio" que nem conseguiu entrar com o carro.



"Sou a favor de regrar o estacionamento", afirma Luísa Costa, que tem um restaurante na praia, lembrando que, no passado, até veículos de socorro tiveram dificuldades para aceder à praia devido aos carros estacionados "de qualquer maneira". Mas, do seu ponto de vista, "o valor é excessivo".



O vereador Filipe Vital diz que a câmara deu autorização de "forma a garantir o acesso de veículos de emergência ao areal, através do ordenamento do estacionamento". Mas salienta que a autarquia "não foi consultada sobre o valor".



Da parte do grupo Pestana, que é dono do terreno, o administrador Pedro Lopes explica que foi permitido que uma instituição explorasse o estacionamento, mas frisa que o grupo "não tem qualquer responsabilidade na gestão e não ganha nada com isso".