Passageiro embriagado retirado à força de voo da Ryanair em Faro

Um passageiro de um voo da Ryanair, que a viajava entre Dublin e Faro, teve de ser retirado à força do aparelho pelas autoridades portuguesas porque estava embriagado.O incidente aconteceu no passado dia 2 de maio. Segundo o Mirror, o jovem estaria a incomodar a tripulação e os restantes passageiros, que se queixaram da atitude do jovem.A companhia aérea Ryanair confirmou o incidente e a necessidade da intervenção das autoridades para garantir a segurança dos restantes passageiros.O caso foi entregue ao Ministério Público, que irá decidir a acusação do jovem.