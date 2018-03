Piloto português detido na Alemanha quando embarcava em voo da TAP embriagado

Um piloto português foi detido na noite de sexta-feira no aeroporto de Estugarda, na Alemanha, quando se preparava para embarcar no voo da TAP para Lisboa embriagado.



A imprensa local dá conta de que um funcionário do aeroporto percebeu pelo hálito e pela forma como o tripulante, que seria o co-piloto do avião, cambaleava à entrada do avião, que o homem de 40 anos não estava em condições de voar e alertou as autoridades.



O piloto foi então detido pela polícia, que confirmou o seu estado de embriaguez através de um teste de alcoolémia. Em consequência do caso, os 106 passageiros que esgotavam o voo e se preparavam para voar para Lisboa ficaram em terra, por não haver pessoal para substituir o piloto embriagado.



CM apurou que a restante tripulação também foi retida pelas autoridades alemãs, que consideram que toda a equipa é responsável pelo facto de o piloto ter embarcado no avião nas condições de embriaguez em que se apresentou para voar.



O voo em causa era o TAP com o código TP 523, com partida marcada na Alemanha pelas 18h50 (hora local) e que deveria ter aterrado em Lisboa pelas 20h50. O avião em causa é um Embraer 190, com capacidade até 106 passageiros



