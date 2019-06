Passageiros retidos devido a avaria no aeroporto do Porto partilham imagens da longa espera

Alguém que vá levar um radar novo ao aeroporto do Porto ! Curtia ver o James blake hoje pic.twitter.com/x6gxzpx7mo — João Moniz (@JSMoniz) June 7, 2019

Entretanto no aeroporto de Estugarda....porque o do Porto continua sem radar pic.twitter.com/OZXE8Tsn5t — Bruno (@Brunu_M) June 7, 2019

Hoje que #TAP chegou a tempo o radar do aeroporto do Porto avariou. Estamos pacientemente a espera + 2 horas dentro do avião por agora até que o Sr. electricista vá la dar um jeitinho . pic.twitter.com/AbcHfwkNUf — Miguel L Cunha (@MiguelLCunha64) June 7, 2019

Uma avaria no radar cancelou esta sexta-feira vários voos no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, segundo confirmou a NAV aoAté que o problema esteja resolvido, os passageiros afetados utilizam as redes sociais para partilhar imagens da longa espera.