Pastor-alemão com pescoço cortado durante festejos dos adeptos do Sporting no Marquês de Pombal

Os confrontos com a PSP durante os festejos dos adeptos do Sporting no Marquês de Pombal, na terça-feira, deixaram um pastor-alemão do Grupo Operacional Cinotécnico com um corte no pescoço devido a uma garrafa que foi atirada e se partiu.O animal esteve em risco de vida devido à perda de sangue e teve de receber assistência veterinária. Segundo oapurou, ainda não pôde voltar ao serviço.