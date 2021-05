Confrontos estragam festa do título do Leão e obrigam polícia a disparar balas de borracha

Uma multidão impressionante convergiu para Alvalade, o palco dos sonhos, às primeiras horas da tarde e já dali não saiu."Hoje ninguém nos pára", ouviu-se.Muitos aproveitaram para ir à loja dos leões comprar um cachecol, uma camisola, com o nome do jogador preferido nas costas. Coates venceu o campeonato, mas Matheus Nunes não andou longe. Venderam-se mais do que num ano inteiro. E mais foram chegando.A meio da tarde eram milhares e milhares de adeptos, cantando e dançando, à espera do autocarro, à espera dos campeões, recebidos em euforia por entre um nevoeiro de fumo verde. Uma confiança inabalável na conquista do título. Depois foi esperar pelos golos, pela vitória. Sofreu-se muito enquanto a bola não entrou. Mas tinha de entrar. Estava escrito nas estrelas. E entrou, ainda antes do intervalo, pelos pés de Paulinho. Depois chegou a polícia e carregou.Ouviram-se disparos, balas de borracha. Instalou-se a confusão. Veem-se macas, adeptos a levar bastonadas forte e feio, ambulâncias do INEM, pessoas assistidas no chão. Festa mal planeada, festa estragada. A onda verde moveu-se em várias direções. A situação descontrola-se. É o caos. A euforia dá lugar à revolta. Há polícia de choque por toda a parte. E chegam mais carrinhas com operacionais. O jogo termina, o Sporting é campeão. De norte a sul ouvem-se buzinas, gritos de alegria. Estalam foguetes no ar, há fogo de artifício.Em Alvalade também se comemora em grande, mas o ambiente ainda é tenso. Adeptos mereciam um final mais pacífico.