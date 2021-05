Sporting é campeão nacional após jejum de 19 anos

O Sporting sagrou-se esta terça-feira campeão nacional após bater o Boavista e coloca fim a um jejum de 19 anos.No último título, em 2002, o Sporting festejou o campeonato com uma derrota do Boavista. Naquela altura a comitiva leonina celebrou no hotel onde estava reunida, saiu para as ruas de Lisboa num autocarro e fez a festa com os adeptos até de madrugada.Rúben Amorim tem de ser considerado o grande obreiro do triunfo leonino que, até ao momento, permanece numa caminhada sem qualquer derrota ao longo do campeonato. O técnico que rejeitou durante toda a temporada classificar o Sporting como favorito ao título celebra assim um campeonato ao serviço dos leões, após uma passagem pelo Sporting de Braga que terminou a meio da temporada passada.O Sporting iniciou a Liga NOS com apenas 3% de probabilidade e uma 'odd' de 29 por cada euro apostado de poder conquistar o título nacional, de acordo com a casa de apostas 'online' Solverde.A equipa de Alvalade começou o campeonato longe de ser um candidato real ao título, segundo as casas de apostas, e só entre janeiro e fevereiro, depois de vencer em casa o Benfica (1-0) e de empatar com o FC Porto no Dragão (0-0), começou a ser levado realmente a 'sério'.Em setembro de 2020, no arranque da competição, o Benfica, que neste momento está no terceiro lugar, já matematicamente afastado do primeiro, era apontado como o grande favorito ao título português, com 66% de probabilidade e uma 'odd' de 1,6 por causa euro apostado, enquanto o FC Porto, campeão nacional, aparecia com 54% e 'odd' de 1,85.