As mensagens de Cristiano Ronaldo e outras figuras do Sporting após o título

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Várias figuras importantes do universo leonino felicitaram os jogadores do Sporting pela conquista do título.O diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, disse esta terça-feira estar muito feliz pela conquista do 19.º título nacional de futebol, felicitando todos os que contribuíram para o sucesso da equipa 'leonina'."Sinto-me extremamente feliz. Não dá para explicar. Parabéns a todos os que fizeram esta caminhada. Parabéns aos nossos adeptos. Acho que, como todos os sportinguistas, estamos de parabéns. Agora é aproveitar junto das nossas famílias que também passaram muito tempo sem nós", afirmou.

Bruno Fernandes, antigo capitão do clube, agradece ao plantel leonino



O antigo capitão do Sporting Bruno Fernandes, atualmente no Manchester United, felicitou e agradeceu aos futebolistas dos 'leões' pela conquista do título de campeão português de futebol.

"Parabéns a todos vocês e obrigado", escreveu o médio internacional português, de 26 anos, que alinhou no clube 'verde e branco' entre 2017 e janeiro de 2020, na sua página oficial no Instagram.

O treinador Rúben Amorim é o "responsável-mor" pelo 19.º título de campeão nacional de futebol conquistado hoje pelo Sporting, vincou Augusto Inácio, que orientou os 'leões' rumo ao antepenúltimo cetro, celebrado em 1999/00.

"Acho que é a grande figura do futebol do Sporting. Conseguiu fazer este 'milagre' de o clube ter sido campeão ao fim de 19 anos, quando, no início, não se esperava tanto da equipa em termos classificativos. Depois, os jogadores, que souberam interpretar bem as suas ideias", apontou à agência Lusa o ex-jogador, treinador e dirigente dos lisboetas.



Pedro Barbosa, ex-capitão do Sporting



O ex-futebolista e ex-capitão do Sporting Pedro Barbosa afirmou esta terça-feira que a confirmação dos 'leões' como campeões nacionais da I Liga, 19 anos depois, "é um dia de grande felicidade".



É um dia de grande felicidade para todos os sportinguistas. Como vimos desde bem cedo, a zona de Alvalade começou a ficar repleta de gente. Acho que era perfeitamente natural que as coisas acontecessem desta forma, que os adeptos estivessem presentes, mais uma vez, apesar dos tempos diferentes em que vivemos", afirmou.





Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, salienta "aposta notória" na formação



O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, congratulou hoje o Sporting pela conquista do título de campeão nacional e salientou a "notória aposta" dos 'leões' em jogadores oriundos da formação do clube.

"Gostaria de felicitar o Sporting pela conquista do título de campeão nacional quando ainda faltam duas jornadas para o final da competição", começou por expressar o líder da FPF, numa nota divulgada no sítio oficial do organismo na Internet.



O ex-futebolista, Luís Figo fala em "alegria e orgulho"



O ex-futebolista Luís Figo deu hoje os parabéns ao Sporting pelo título português de futebol, assumindo uma "grande alegria e orgulho" pela conquista.

"Grande alegria e orgulho! Parabéns a todos", escreveu Luís Figo, na sua conta oficial no Twitter.



Paulo Futre dá os parabéns pelo título



O ex-futebolista Paulo Futre deu hoje os parabéns ao Sporting, clube no qual fez grande parte da sua formação, pelo 19.º título de campeão português de futebol, conquistado hoje.

"Campeão nacional! Muitos parabéns", escreveu Paulo Futre, numa publicação nas redes sociais, acompanhada de uma fotografia dos seus tempos de jogador em Alvalade.





O antigo futebolista brasileiro Mário Jardel deixou nas redes sociais os parabéns ao Sporting pela conquista do título de campeão nacional de futebol e expressou o seu orgulho por ter vestido a camisola do clube de Alvalade.

"Após 19 anos voltámos a ser campeões, parabéns Sporting Clube de Portugal. Tenho orgulho de ter jogado com vocês. Amo essa grande torcida 'leonina'", escreveu o ex-futebolista na sua conta no Instagram. Atualmente com 47 anos, Jardel foi uma das estrelas do anterior título dos 'leões', alcançado na época 2001/02, em que também se sagrou o melhor marcador do campeonato, com 42 golos.