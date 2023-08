Um pastor feriu com gravidade um cão - correu “perigo de vida” - com uma foice e ficou impune. A absolvição foi decretada pelo Tribunal da Relação de Guimarães (TRG), que declarou “materialmente inconstitucional” o artigo 387.º do Código Penal (CP).



O homem tinha sido condenado em 1.ª instância pelo n.









Ver comentários