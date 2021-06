Rolembergue Cruz, o antigo pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Tomar que está a cumprir uma pena de sete anos de prisão por abuso sexual de criança, foi condenado a mais seis anos de cadeia por violação agravada.O Tribunal de Santarém deu como provado que, em março de 2015, o arguido violou com cópula efetiva a menina que já era vítima dos seus avanços sexuais. Aconteceu no dia em que a ...