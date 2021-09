Patrão mata empregado com faca no Barreiro após discussão sobre negócio de sucata

O homicida, que também ficou ferido, colocou o corpo do rival numa carrinha e conduziu até ao Hospital do Barreiro, onde as equipas médicas tentaram, sem sucesso, reanimar a vítima.





As discussões eram frequentes e esta terça-feira atingiu contornos mais graves.O homicida do crime de Lavradio, no Barreiro, era na verdade patrão da vítima. Terá assassinado o próprio empregado com recurso a uma faca de matar porcos.Vítima e agressor trabalhavam juntos há vários anos no negócio das sucatas que ter-se-á revelado mortal para o funcionário.Em declarações à, Augusto Oliveira confessou que conhecia os homens há vários anos, não tendo conhecimento de discussões. "Foi uma surpresa muito grande", afirmou, acrescentando que "nada fazia prever" o crime.O suspeito acabou detido enquanto recebia tratamento naquela unidade hospitalar.