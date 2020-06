Patrulha da Marinha auxilia velejador à deriva nos Açores

A Marinha deu apoio a um veleiro que se encontrava à deriva, com problemas no motor e o mastro danificado, a 160 milhas náuticas (cerca de 260 km) a sudoeste da ilha do Faial, Açores. O alerta foi dado na quinta-feira, pelas 20h00, pelo único tripulante, um holandês de 53 anos.O Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada mobilizou o navio patrulha oceânico ‘Setúbal’ em auxílio ao veleiro ‘BEAU4’. Os militares da Marinha enviaram uma equipa técnica a bordo do veleiro e procederam à reparação do motor, na sexta-feira.Posteriormente, acompanharam a embarcação até à ilha do Faial, onde atracou pelas 21h30 de sábado. O ‘Setúbal’ é comandado pelo Capitão de fragata Zambujo Madeira e dispõe de uma guarnição de 45 elementos.