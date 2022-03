Paulo Guichard, antigo braço-direito de João Rendeiro no BPP, está a poucos dias de entrar na cadeia para cumprir uma pena de quatro anos e oitos meses de prisão.Em causa estão os crimes de falsidade informática e falsificação de documento (contas do banco).O Tribunal Constitucional, última instância de recurso, rejeitou a reclamação do ex-administrador do banco, num acórdão que teve três votos a favor e dois contra.