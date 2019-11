Paulo Pereira Cristóvão volta a acusar Mustafá

O ex-vice presidente do Sporting, Paulo Pereira Cristóvão, voltou esta sexta-feira a atacar Nuno Mendes, o chefe da claque Juventude Leonina conhecido como Mustafá, acusando-o de ter tido a ideia de realizar os assaltos a casas que levaram os dois homens e outros 15 arguidos a sentar-se no banco dos réus do Tribunal de Cascais.A leitura do acórdão ficou marcada para as 13h30 de 6 de dezembro. Nas alegações finais, Paulo Pereira Cristóvão pediu para depor.O antigo inspetor da PJ tentou rebater as alegações do Ministério Público, que lhe imputou a responsabilidade de pelo menos dois assaltos a casas que constam na acusação. Segundo Cristóvão, a ideia veio de Mustafá e do arguido ‘Kota’ Celso, que lhe disseram querer fazer uma cobrança.