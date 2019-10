Ministério Público quer Mustafá e Paulo Pereira Cristóvão presos

O Ministério Público (MP) pediu a condenação de Paulo Pereira Cristóvão e de Nuno Mendes (conhecido como Mustafá), por considerar que ambos chefiaram, em coautoria, uma associação criminosa responsável por, pelo menos, dois roubos a casas.O ex-inspetor da PJ e antigo dirigente do Sporting, e o cabecilha da claque Juventude Leonina, foram julgados com mais 15 arguidos, por crimes como roubo, associação criminosa e usurpação de funções. A procuradora separou dois assaltos (a apartamentos de luxo em Cascais e Lisboa), dos outros crimes.Ao ex-‘vice’ do Sporting foi atribuída a tarefa de dar informações sobre os alvos e a Mustafá e ao irmão, Paulo Santos, a incumbência de escolher os autores dos crimes. No roubo em Cascais foi levada uma quantia em dinheiro (Cristóvão arrecadou metade), enquanto o ataque em Lisboa foi falhado.O MP pede a condenação de todos os arguidos à exceção de Celso Augusto. Durante a audição de uma testemunha, esta sexta-feira, o coletivo de juízes ordenou a retirada dos jornalistas da sala.