Roubos tramam ex-PJ Pereira Cristóvão e Mustafá

Tribunal de Cascais vai julgar ex-dirigente do Sporting, chefe da Juve Leo e mais 15 arguidos.

Por Miguel Curado | 01:30

O ex-inspetor da Judiciária e antigo vice-presidente do Sporting, Paulo Pereira Cristóvão, e Nuno Mendes, conhecido por ‘Mustafá’, chefe da claque Juventude Leonina, estão entre dezassete arguidos que vão ser novamente julgados por integrarem uma rede de assaltos violentos a residências.



Um juiz de instrução criminal do tribunal de Cascais tomou ontem a decisão – e separou ainda do processo o 18º arguido acusado pelo Ministério Público, que será julgado pelo crime de posse de arma proibida.



Recorde-se que o desmantelamento deste grupo foi da responsabilidade da Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária. Além de Cristóvão e ‘Mustafá’, o gang era chefiado por uma agente da PSP e por dois colegas desta, todos do Comando de Setúbal.



Recolhiam informações e decidiam quais as pessoas e locais a assaltar pelo gang. Os alvos preferenciais estavam situados na zona de Lisboa e Margem Sul do Tejo e eram atacados pelos operacionais do grupo desmantelado.



O grupo chegou a ser julgado entre junho de 2016 e fevereiro de 2017, no Campus de Justiça, em Lisboa. No entanto, um recurso de Pereira Cristóvão, levado até ao Supremo Tribunal de Justiça, acabou por tirar competência à instrução, que foi feita no tribunal central.



O processo voltou à fase de instrução, no tribunal de Cascais, que agora manda 17 arguidos para julgamento novamente por associação criminosa, roubo, sequestro, posse de arma, abuso de poder, violação de domicílio e falsificação de documento.