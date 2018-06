Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Paulo Pereira Cristóvão e outros 17 arguidos julgados por assaltos violentos

Primeira sessão de julgamento está marcada para o dia 15 de junho.

12:46

Paulo Pereira Cristóvão, antigo inspetor da Polícia Judiciária, Mustafá, líder da claque da Juventude Leonina do Sporting, três agentes da Polícia de Segurança Pública e outros 13 arguidos vão ser julgados no dia 15, às 15h00, pelos crimes de associação criminosa, roubo, sequestro, abuso de poder e outros crimes.



Os arguidos são suspeitos de participar no roubo de várias residências sob pretexto do cumprmento de mandados judiciais.



O julgamento será feito no Tribunal de Cascais.