Paulo Sande já teve alta do hospital e aponta cansaço como possível causa do acidente

O cabeça de lista da Aliança às eleições europeias, Paulo Sande, já saiu dos Hospitais da Universidade de Coimbra, onde deu entrada esta tarde na sequência de um acidente rodoviário, tendo admitido o cansaço como uma possível causa.O líder do partido e o cabeça de lista às europeias sofreram esta quarta-feira um acidente de viação, na autoestrada 1 (A1), quando seguiam de Coimbra para Cascais, "em ações de campanha", dá conta o partido numa nota enviada esta noite aos jornalistas.Santana foi helitransportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), depois de ter sido desencarcerado do carro pelos bombeiros, enquanto Paulo Sande seguiu de ambulância.O acidente ocorreu pouco antes das 17h30, ao quilómetro 136 da A1 (no sentido norte-sul).A autoestrada esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos, entre as 18h30 e as 19h27, para o helicóptero aterrar e levantar.À saída do hospital e com a camisa manchada de sangue, Paulo Sande disse aos jornalistas, pelas 22h15, que ele e Santana Lopes estiveram "a fazer exames"."Despistaram tudo o possível e, aparentemente, está tudo bem", afirmou, notando que "no final disto tudo, não passou de um grande susto".Apesar de o candidato ter tido alta, "Pedro Santana Lopes continua no hospital", uma vez que, segundo Paulo Sande, "está mais dorido", mas o cabeça de lista espera que o líder do partido "também saia ainda hoje".Questionado sobre o que terá provocado o acidente, o candidato a eurodeputado admitiu que possa "ter sido fadiga"."Hoje levantámo-nos às cinco da manhã nos Açores, e depois o dia inteiro de grande pressão que temos, sobretudo na sequência de muitos dias em que isto está a ser feito, este tipo de vida, este ritmo, esta pressão, acaba por gastar as pessoas, e é normal que tenha havido, é possível, mas não sei", salientou.