Paulo Sargento traça perfil da mulher que abandonou bebé em caixote do lixo

Paulo Sargento, psicólogo e comentador da CMTV, traçou o perfil da mãe do bebé que foi encontrado dentro de um caixote do lixo em Lisboa. "Será uma mulher jovem, com carro, sozinha, com gravidez escondida e parto em casa. O ecoponto amarelo é o unico quadrado e com tamanho suficiente para um bebé. O verde é redondo e estreito e o azul é retangular e estreito", explicou.



"Facilmente, encostando o carro, sem sair do veículo, pelo lugar do motorista, o bebé podia ser introduzido no ecoponto sem que ninguém visse. Nos outros contentores teria de sair do carro e o bebé podia ser facilmente descoberto. A discoteca garanteria lixo suficiente e remoção rápida para que o bebé nao fosse descoberto", disse esta quarta-feira ao CM o psicólogo Paulo Sargento, comentador da CMTV, sobre o caso.