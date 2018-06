Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedidas novas eleições no Clube Naval de Portimão

Ato eleitoral tinha sido suspenso mas seria reatado este sábado.

Por Ana Palma | 09:05

A polémica continua a marcar as eleições para os órgãos sociais do Clube Naval de Portimão.



Depois de o ato eleitoral ter sido suspenso, dia 26 de maio, pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral, por alegadas "graves irregularidades"- e de ter sido anunciado que seria reatado este sábado, dia 2 de junho, após uma reunião entre as partes -, a lista A (que representa a continuidade) informou que "não participará" do "dito sufrágio".



O presidente defendeu, esta sexta-feira, uma "nova convocatória eleitoral a ser enviada por escrito aos sócios, conforme prescrito no Regulamento Geral Interno do Clube".



A lista A recorda ainda ter sido "solicitada ao Ministério Público a averiguação das situações ocorridas e, em consequência, a averiguação da validade do ato eleitoral de 26 de maio".