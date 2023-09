“Como se trocasse cromos de uma caderneta”. É desta forma que a procuradora do Ministério Público descreve a conduta de um pedófilo de 28 anos, que entre junho e outubro de 2020 partilhou com outras pessoas milhares de vídeos de teor pornográfico envolvendo menores de 14 anos. Imagens chocantes, com bebés de colo, em alguns dos casos em práticas sadomasoquistas.









