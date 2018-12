Pedófilo condenado por atacar filhas de militares do Exército

Predador leva 6 anos de prisão por abusos a crianças em Santa Margarida.

Por João Nuno Pepino | 01:30

Um homem foi condenado a seis anos de prisão efetiva por ter abusado sexualmente de duas menores, que tinham 6 e 9 anos, na altura, e que são filhas de militares do Exército Português. Alguns dos crimes foram cometidos dentro do Campo Militar de Santa Margarida, no concelho de Constância, onde as vítimas moravam, e os restantes no Cartaxo, na casa onde residia o predador.

O arguido, que convivia com as menores porque era o companheiro da avó de uma delas, confessou os factos no Tribunal de Santarém durante a única sessão de julgamento antes da leitura do acórdão, a que o CM teve acesso. O coletivo de juízes considerou o arguido, de 54 anos, natural da Chamusca, culpado de oito crimes de abuso sexual de crianças, tendo reduzido para seis anos, em cúmulo jurídico, uma pena total que chegava aos 16 anos de cadeia.

O Tribunal de Santarém deu como provado que, entre 2015 e a Páscoa de 2016, o predador sexual mostrou vídeos pornográficos com cenas de sexo oral às menores, enquanto as tentava beijar na boca e apalpar em zonas íntimas, e que as seguia até à casa de banho, onde depois ficava a vê-las a urinar.



PORMENORES

Personalidade

O acórdão salienta que o comportamento do arguido revela uma "personalidade muito deformada", e que tentou usar as crianças para "se estimular e satisfazer sexualmente", insensível ao facto de uma delas ser neta da sua companheira.



Denúncia na GNR

O coletivo de juízes salienta ainda que os avanços do homem sobre as menores não terminaram por sua iniciativa, mas apenas quando uma delas relatou os episódios à família, que apresentou de imediato queixa- -crime na GNR do Tramagal.