Pedradas ferem PSP e danificam carros na Quinta do Mocho

A PSP planeava uma "fiscalização normal" no bairro da Quinta do Mocho, em Sacavém, Loures, dirigida a estabelecimentos de venda de bebidas.Acabados de chegar ao primeiro espaço, pelas 23h00 de segunda-feira, e verificando que este estava a funcionar fora do horário permitido, os polícias foram alvo de uma ‘chuva’ de pedras e garrafas. Pelo menos meia centena de jovens, aparentando terem idades entre os 16 e os 20 anos, atacavam a partir dos telhados, obrigando a PSP a abandonar a rua Pedro Escovar, no centro do bairro, e a reagrupar nos arredores.Foram chamados reforços, incluindo Equipas de Intervenção Rápida de Lisboa e Vila Franca de Xira. A PSP voltou depois a entrar no bairro e confirma ter feito disparos de advertência para o ar. Registaram-se danos em várias viaturas policiais e um agente ficou ferido num braço, atingido por uma pedra, tendo recebido assistência no local. Quatro pessoas foram detidas. A PSP voltou esta terça-feira à tarde a fiscalizar o bairro."Nos próximos dias, a PSP reforçará o policiamento no bairro, para assegurar a ordem pública e o cumprimento das medidas de prevenção de propagação da pandemia", disse ontem a Direção Nacional.Nos últimos dois meses ocorreram ataques semelhantes a agentes da PSP nos bairros do Pombal (Oeiras), de Santa Marta (Sintra), da Quinta da Fonte (Loures) e do Casal dos Machados (Lisboa).