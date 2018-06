Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pedreiro dá facada após empate do Brasil no Mundial

Vítima foi levada ao hospital das Caldas da Rainha.

Por J.D. | 01:30

Um pedreiro, de 35 anos, foi detido no domingo pela PJ, na sequência de desacatos num café das Caldas da Rainha, que terminaram com o detido a agredir um homem que assistia ao jogo Brasil - Suíça com uma facada no coração.



A vítima foi levada ao hospital das Caldas da Rainha. Os médicos conseguiram estancar o ferimento e a vítima foi depois conduzida ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde foi operada. O seu estado de saúde é estável. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas terá estado na origem da rixa.



O jogo do Mundial da Rússia terminou empatado (1-1).