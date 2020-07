Sobe para 25 o número de detidos em megaoperação da PSP contra tráfico de droga no Porto

A PSP está a realizar uma grande operação contra o tráfico de droga na área do Grande Porto, esta quinta-feira, no bairro do Viso. Pelo menos 25 pessoas foram já detidas.



Estão a decorrer dezenas de buscas domiciliárias, na zona do bairro do Viso, apurou o CM.





"Estão a ser realizadas 60 buscas domiciliárias, sendo que até ao presente momento, resultaram mais de uma dezena de detenções, apreensão de diversos estupefacientes, armas de fogo e quantias em dinheiro", escreve a PSP em comunicado.



A PSP do Porto adianta que a operação montada, visa "um conjunto alargado de indivíduos que de forma organizada se dedicavam ao tráfico de estupefacientes na área do grande Porto".

