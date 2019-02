Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pelo menos três voos cancelados e seis desviados do aeroporto do Funchal devido a mau tempo

Arquipélago está sob aviso amarelo devido ao vento.

Os ventos fortes estão esta a condicionar o movimento no Aeroporto da Madeira-Cristiano Ronaldo, tendo provocado três cancelamentos, enquanto seis voos divergiram para outras infraestruturas, disse fonte aeroportuária.



De acordo com a mesma fonte, foram canceladas as chegadas de duas ligações da TAP provenientes de Lisboa e uma da Transavia oriunda de Amesterdão. Arquipélago está sob aviso amarelo devido ao vento.



Para o aeroporto da ilha do Porto Santo divergiram dois aviões da Condor que tiveram origem em Munique e Hamburgo, um da Norweigen de Copenhaga e outro da Jet Time também desta cidade.



Um avião da British Airways que levantou do aeroporto londrino de Heathrow acabou por rumar a Faro e um outro da Condor foi para as Ilhas Canárias.



O vento está assim a afetar as chegadas e as correspondentes partidas programadas.



A fonte aeroportuária referiu que estas condições atmosféricas devem manter-se durante o dia desta quinta-feira.



As companhias estão a proteger os passageiros distribuindo 'vouchers' para alimentação e reprogramando os respetivos voos.