Pena agravada para polícia que agrediu adepto do Benfica

O subcomissário Filipe Silva, filmado pelaem maio de 2015 a espancar dois adeptos do Benfica em frente a duas crianças, vai ser expulso da PSP e da função pública. Os desembargadores do Tribunal da Relação de Guimarães decidiram agravar a pena ao oficial da PSP, condenando-o a três anos e meio de prisão com pena suspensa.Tendo em conta a Lei Geral da Função Pública, nenhum funcionário público pode manter-se em funções se for condenado a uma pena superior e três anos.Filipe Silva arrisca-se assim a deixar a PSP – a possibilidade de novo recurso é diminuta –, sendo que o processo disciplinar ainda não está encerrado. Nos últimos meses, Filipe Silva tem sido responsável pela unidade logística da PSP de Braga.Contactado pelo, o Gabinete de Relações Públicas do Comando Nacional da PSP adiantou que a Polícia "não comenta decisões judiciais".Já José Magalhães, o adepto do Benfica que foi espancado pelo oficial da PSP juntamente com o pai, considera que a justiça está feita. "Para mim, já estava feita com a primeira decisão. O assunto está encerrado", afirmou em declarações aoA decisão surge após o Ministério Público ter recorrido, insatisfeito com a primeira condenação a três anos de cadeia, com pena suspensa. Filipe Silva foi condenado por ofensa à integridade física qualificada, falsificação de documento e denegação de justiça e prevaricação, por ter mentido sobre os factos no auto de notícia.O subcomissário vai ter de pagar uma indemnização às vítimas no valor de 7000 euros.Relação refere que arguido agiu "com grave abuso de autoridade, valendo- -se da posição superior de autoridade em que estava investido para consumar a agressão".A agressão aconteceu a 17 de maio de 2015, logo após o final do jogo entre o Vitória Sport Club e o Sport Lisboa e Benfica, no exterior do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, que valeu o título às águias.O tribunal refere que o subcomissário elaborou um auto de notícia e um relatório com dados que "não correspondiam à verdade, assim pretendendo justificar a conduta em que incorrera".