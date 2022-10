Pena suspensa para jovem acusado de esfaquear com gravidade homem em Ílhavo

O Tribunal de Aveiro condenou esta quarta-feira a uma pena suspensa de quatro anos e três meses de prisão um jovem acusado de ter esfaqueado com gravidade um homem, de 29 anos, à saída de um restaurante em Ílhavo.

A pena única resultou do cúmulo jurídico das penas parcelares aplicadas ao arguido de quatro anos e meio de prisão, por um crime de homicídio simples tentado, e não qualificado como estava acusado, e nove meses, por um crime de detenção de arma proibida.

O arguido, de 19 anos, também estava acusado de um crime de omissão de auxílio juntamente com a mãe, o padrasto e uma tia, mas o tribunal decidiu absolver todos os arguidos deste crime, por entender que aqueles "não se aperceberam que o ofendido corria risco para a sua vida".

Além da pena de prisão, o jovem terá de pagar uma indemnização de 2.500 euros ao ofendido bem como as despesas hospitalares.

O tribunal revogou ainda a medida de coação a que o principal arguido se encontrava sujeito de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica.

Durante o julgamento, o arguido admitiu ter golpeado o ofendido quando o viu a agredir a mãe e o padrasto, alegando que estava com a faca só para "intimidar", uma versão que, no entanto, não convenceu o coletivo de juízes.

Segundo a acusação do Ministério Público, o crime ocorreu no dia 30 de agosto de 2021 no exterior de um restaurante em Ílhavo, na sequência de uma discussão por motivos não concretamente apurados entre os arguidos e dois homens.

Na sequência da discussão, o tio do principal arguido envolveu-se em confrontos físicos com um dos homens e, nessa altura, surgiu o jovem munido com uma faca, que trouxera do interior do restaurante, e desferiu dois golpes no ofendido.

De seguida, todos os arguidos abandonaram o local sem prestar auxílio à vítima nem chamar os meios de socorro.

Na sequência das agressões, a vítima deu entrada no Hospital de Aveiro com um quadro clínico considerado "grave", tendo sido transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra, onde foi submetido a tratamento médico.

Durante uma busca à residência do suspeito do esfaqueamento foram encontradas uma soqueira artesanal em madeira e uma pistola de alarme.