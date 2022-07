Há fotos de Adão Silva, deputado do PSD e vice-presidente do Parlamento, tal como veio ao Mundo, tiradas num quarto de hotel em Paris, França, a circular nas redes sociais.



É o primeiro político português vítima da divulgação de um vídeo e fotos de nudez na internet – mas não é o primeiro a ser alvo de um crime através das redes sociais, depois de há um ano ter sido divulgado um vídeo do eurodeputado Paulo Rangel embriagado nas ruas de Bruxelas (Bélgica).









