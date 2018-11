Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Penas suspensas para jovens que assaltaram casa em Aveiro em 2017

Quatro arguidos traçaram um plano para entrar na residência e apropriarem-se da droga e dinheiro.

Por Lusa | 20:57

O Tribunal de Aveiro condenou esta segunda-feira a penas suspensas, que variam entre dois anos e dez meses e os cinco anos de prisão, quatro jovens suspeitos de terem assaltado uma casa em Aveiro, absolvendo o alegado mentor do plano.



Durante a leitura do acórdão, a juíza presidente disse que resultou provado que os quatro arguidos traçaram um plano para entrar na residência e apropriarem-se da droga, dinheiro e outros bens que ali encontrassem.



Já quanto ao alegado mentor, a magistrada disse que não resultou provado que este estivesse a par da atuação dos restantes arguidos no processo, absolvendo-o dos dois crimes de roubo de que estava acusado.



Durante o julgamento, este suspeito reconheceu ter indicado a casa que foi alvo do assalto, como sendo um local onde se podia comprar droga, mas negou ter delineado qualquer plano de assalto.



A juíza referiu ainda que os jovens envolvidos nos roubos assumiram parte da sua intervenção nos factos, mas apresentaram versões "manifestamente divergentes" e "omissas em muitos aspetos", o que levou o coletivo de juízes a concluir que "não pretenderam esclarecer na íntegra o ocorrido".



A pena mais reduzida foi aplicada a um arguido que tinha 16 anos à data dos factos e que beneficiou do regime especial para jovens delinquentes.



Todas as penas foram suspensas com a obrigação de os arguidos se sujeitarem a regime de prova e ao controlo da abstinência de produtos estupefacientes e eventual tratamento.



Após a leitura do acórdão, a juíza dirigiu-se aos arguidos dizendo-lhes que esta era uma oportunidade que o tribunal lhes dava para alterarem a sua vida e se manterem "afastados destes caminhos".



O Tribunal revogou ainda a medida de coação de prisão domiciliária que tinha sido aplicada a todos os arguidos.



Os factos ocorreram na manhã do dia 28 de dezembro de 2017, numa moradia situada na freguesia de São Bernardo, em Aveiro.



De acordo com a investigação, os suspeitos entraram na habitação, onde se encontravam a dona da casa e o filho e ameaçaram-nos com dois objetos semelhantes a uma arma de fogo e a uma navalha.



Depois do assalto, os jovens fugiram do local, levando consigo dois telemóveis, uma televisão, dois computadores portáteis e um 'tablet', e dirigiram-se para Águeda, onde fizeram a divisão dos artigos roubados.