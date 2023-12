O corpo de um pescador guineense, de 57 anos, foi esta quinta-feira encontrado a flutuar no rio Arade, junto à Docapesca, no Parchal, Lagoa, depois de ter caído do cais. Foram ativados para o local a Polícia Marítima (PM) de Portimão e os bombeiros de Lagoa e Portimão, bem como o INEM, que confirmou o óbito.









O cadáver foi detetado por um popular e retirado da água, para o cais, pelos bombeiros de Lagoa. Terá sido vítima de doença súbita. O Gabinete de Psicologia da PM prestou auxílio à família da vítima. O corpo do pescador vai ser autopsiado no Gabinete Médico-Legal.