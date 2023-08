Homem morre afogado na Praia da Azurreira em Ovar

Um homem de 50 anos morreu afogado, na tarde deste domingo, na Praia da Azurreira, em Ovar.O alerta foi dado às 15h36.No local estiveram 25 operacionais dos Bombeiros de Ovar, da PSP, da Polícia Marítima, do INEM e do Instituto de Socorros a Náufragos.O óbito foi declarado no local pelo médico da Viatura de Médica de Emergência e Reanimação de Aveiro.O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro.Ao que oapurou, um psicólogo da Polícia Marítima deu apoio psicológico aos familiares do banhista.