Pescador ferido com gravidade após cair de uma altura de cinco metros na margem do rio Douro no Porto

Um pescador, de 70 anos, sofreu ferimentos graves, este início de tarde, na sequência de uma queda de cinco metros, na margem do rio Douro, no Porto.

O alerta foi dado, cerca das 13h00, para uma queda, nas rochas da margem do rio Douro, na Alameda Basílio Teles, em Lordelo do Ouro. Os bombeiros Sapadores do Porto, Portuenses e uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação do hospital de Santo António foram acionados para o local. A Polícia Marítima do Porto também foi mobilizada para o local.

A vítima foi levada para o Hospital de Santo António.