Pessegueiro promete móveis a um “preço xuxu” para autarca do PS

A acusação diz que Miguel Reis foi ainda subornado com a entrega de mobiliário avaliado em 5740 euros. Durante um encontro, no final de 2022, num café, Francisco Pessegueiro garantiu ao autarca do PS e à mulher deste que conseguia móveis "a um preço xuxu". Indicou depois um carpinteiro, que afinal tinha interesses imobiliários em Espinho. Miguel Reis acabou por receber os móveis sem nada pagar.Os procuradores dizem que em troca esteve a aprovação do projeto ‘Golden 24’, que tinha como arquiteto o arguido, João Rodrigues. O empreendimento ficou com um piso a mais.No processo constam várias conversas entre Pessegueiro e a mulher de Miguel Reis, onde combinavam medidas dos móveis e cores. Em causa estavam estantes, secretárias, mesas e aparadores. Pessegueiro chega também a dizer a Malafaia que estava a "decorar" a casa do autarca.