PGR admitiu ouvir Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa no processo Tancos

A Procuradoria-Geral da República confirmou esta terça-feira que a inquirição do Presidente da República e do primeiro-ministro chegou a ser equacionada no processo Tancos.O assunto foi discutido no DCIAP e a decisão de não inquirir Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa foi do diretor daquele organismo.O assunto Tancos tem sido escrutinado na última semana pelos vários partidos políticos com a suspeita de que o encobrimento tivesse tido a conivência do primeiro-ministro ou mesmo de Marcelo Rebelo de Sousa."Na sequência da análise a que direta e aprofundadamente procedeu, o diretor do DCIAP concluiu, perante os elementos constantes dos autos, que tais inquirições não revestiam relevância para as finalidades do inquérito nem tão pouco se perfilavam como imprescindíveis para o apuramento dos crimes objeto de investigação, dos seus agentes e da sua responsabilidade", refere a PGR.A Procuradoria acrescenta que, "em conformidade, o diretor do DCIAP entendeu, ponderada também a data limite para o encerramento do inquérito, que tais diligências não deveriam ter lugar, o que mereceu a anuência dos magistrados titulares".O processo que investigou o furto e a encenação da recuperação das armas dos paiós de Tancos terminou com a acusação de 23 arguidos, entre os quais o ex-ministro da Defesa José Azeredo Lopes.Os arguidos são acusados de terrorismo, associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, abuso de poder, recetação e detenção de arma proibida.O caso abalou as forças armadas, levou à demissão de Azeredo Lopes em 2018 e a polémica em torno do furto, tornada pública pelo Exército em 29 de junho de 2017 com a indicação de que ocorrera no dia anterior, subiu de tom depois da, aparente, recuperação do material na região da Chamusca, no distrito de Santarém, em outubro de 2017, numa operação da Polícia Judiciária Militar.Nove dos 23 arguidos são acusados de planear e executar o furto do material militar dos paióis nacionais e os restantes 14, entre eles o ex-ministro, da encenação que esteve na base da recuperação do equipamento.