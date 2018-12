Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piloto arrisca para apagar fogo e morre em Castro Daire

Américo Sousa, de 51 anos, perdeu a vida a 20 de agosto de 2017.

A vontade de combater rapidamente um incêndio florestal foi fatal para Américo Sousa, de 51 anos, o piloto do helicóptero que a 20 de agosto de 2017 se despenhou em Cabril, Castro Daire.



O relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários diz que, "apesar de o fogo florestal deflagrar muito próximo das linhas de alta tensão", o piloto, português com 965 horas de experiência de voo, após desembarcar a equipa de cinco bombeiros, "decidiu prosseguir com a missão" de combate ao fogo.