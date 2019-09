Pintor morre após cair de andaime em Azambuja

Um homem morreu esta sexta-feira depois de cair de um andaime com seis metros de altura, quando se encontrava a pintar uma habitação no concelho de Azambuja, disse fonte dos bombeiros.O pintor, com cerca de 50 anos, "encontrava-se a fazer uns trabalhos para um vizinho quando caiu de um andaime, com uma altura de seis metros", disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Azambuja, Ricardo Correia.O acidente de trabalho aconteceu pelas 12h00 em Vale do Paraíso, no distrito de Lisboa.Quando os bombeiros e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Vila Franca chegaram ao local, o trabalhador "encontrava-se em paragem cardiorrespiratória" e acabou por morrer no local, adiantou a mesma fonte.O corpo foi transportado para a morgue do Hospital de Vila Franca de Xira.A Autoridade para as Condições do Trabalho esteve no local a investigar as causas da morte.