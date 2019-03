Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ de Leiria detém duas pessoas suspeitas de tráfico de droga

19:34

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve duas pessoas suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes, no âmbito de uma investigação que decorre há vários meses, foi esta segunda-feira anunciado.



Em nota de imprensa, a PJ de Leiria adianta que, na sequência de uma investigação que decorre há vários meses e em inquérito titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Leiria, procedeu à detenção em flagrante delito de dois suspeitos da prática do crime de tráfico de estupefacientes.



Segundo a PJ, numa operação que decorreu na noite e madrugada dos dias 06 e 07, na cidade de Leiria e arredores, "foi possível intercetar os suspeitos e desenvolver quatro diligências de busca em imóveis e viatura automóvel, e, assim, apreender produto estupefaciente (cocaína, MDMA e haxixe), entre outros elementos com elevado valor probatório".



"A investigação em curso incide na pretensa atividade criminal desenvolvida por um dos detidos e que estará relacionada com o fornecimento de cocaína, no essencial, a frequentadores de estabelecimentos de diversão noturna situados nos distritos de Leiria e Coimbra", acrescenta a PJ.



Um dos detidos ficou sujeito a apresentações bissemanais.