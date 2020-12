A Polícia Judiciária (PJ) encontrou e apreendeu uma grande quantidade de canábis em banheiras de hidromassagem, numa operação de combate ao tráfico de droga.



De acordo com as autoridades, a droga, que teria chegado recentemente a Portugal por via terrestre, foi localizada e apreendida num centro logístico a norte de Lisboa.

A droga em causa seria suficiente para a composição de, pelo menos, 360 mil doses individuais.



Em atualização