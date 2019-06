Homem detido pela PJ por distribuição ilegal de sinal de TV em Anadia

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 49 anos suspeito de ter montado ilegalmente um sistema de distribuição de sinal televisivo, com o método de 'cardsharing', informou esta quarta-feira aquele órgão de polícia criminal.Em comunicado, a PJ refere que o homem foi detido em flagrante delito numa localidade do concelho de Anadia, distrito de Aveiro, pela prática dos crimes de burla informática agravada, acesso ilegítimo e usurpação de direitos de autor e direitos conexos."O detido criou e mantinha em funcionamento uma estrutura própria e ilícita de disponibilização do serviço protegido de televisão, angariando os clientes, disponibilizando-lhes os acessos e recebendo em seu benefício os pagamentos acordados", refere a mesma nota.De acordo com os investigadores, a estrutura montada pelo suspeito compreendia servidores instalados no exterior, designadamente em Itália e na República Checa.A PJ refere que, através deste método, mais de uma centena de clientes acedia ilegitimamente, no momento da ação policial, ao sinal de TV protegido sem que os operadores nacionais que o disponibilizam estivessem a receber o preço que lhes é devido, o que resulta em prejuízo destes e do próprio erário público, através da ausência de liquidação das correspondentes receitas fiscais.No decurso das buscas efetuadas, os inspetores apreenderam o sistema informático dedicado à gestão dos clientes com permissão de acesso aos servidores, entre outros elementos de prova.