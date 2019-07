PJ detém homem suspeito atear fogo à sua própria casa em Luz de Tavira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de atear fogo à sua própria casa, que partilhava com familiares, na Luz de Tavira, em Tavira, no Algarve, foi esta quinta-feira anunciado.Em comunicado, a PJ adianta existirem "fortes indícios" de o homem, de 24 anos, ter "intencionalmente provocado um incêndio", na madrugada de 20 de junho, entre as 03h00 e as 05h00, na "cozinha da habitação que dividia com a mãe, irmãs e cunhado".Segundo a Judiciária, relacionado com este ato "está o consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de substâncias psicotrópicas, num quadro de violência doméstica sobre a família".O detido não tem qualquer atividade profissional e possui antecedentes criminais e condenações por diversos crimes, nomeadamente o crime de incêndio florestal.O homem vai agora ser presente a interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação.A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação tutelada pelo Ministério Público do Departamento de Ação e Investigação Penal (DIAP) de Tavira.