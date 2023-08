PJ detém homem suspeito de várias violações em Guimarães

A PJ de Braga deteve na noite desta segunda-feira um homem de 33 anos suspeito de várias violações em Guimarães.

De acordo com a PJ, os factos ocorreram na madrugada do passado dia 22 de agosto e visaram um casal de namorados, com 21 e 22 anos de idade.

"O suspeito, após efetuar várias passagens de carro pela zona, acabaria por apear-se e abordar os jovens, que interpelou de forma provocatória. De seguida, empunhando uma faca, ameaçou diretamente o elemento masculino, levando a que este se afastasse do local. Nessa sequência, a jovem e o suspeito acabaram por ficar fora do ângulo de visão do namorado da primeira, altura em que o suspeito a manietou, ameaçando-a com a faca e encaminhando-a para uma artéria adjacente, onde, num local mais escondido, acabou por, com recurso à força e agressão física, praticar contactos e atos sexuais de relevo", pode ler-se em comunicado.

Foi possível ainda recolher outros elementos de prova e associar este indivíduo a uma série de casos semelhantes que vinham ocorrendo em vários locais da zona de Guimarães. A maioria das vítimas são jovens, mas há ainda um relato de uma vítima de 70 anos.

O suspeito tem antecedentes criminais pela prática de crimes de natureza violenta. Vai ser presente na quarta-feira para primeiro interrogatório judicial.