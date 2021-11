A Polícia Judiciária (PJ) deteve, esta quinta-feira, um jovem de 19 anos por suspeitas de tentar matar o irmão de 25, com recurso a arma branca.



O crime ocorreu em setembro deste ano, junto à casa onde viviam em Campanário, na Madeira. O jovem agrediu a vítima com vários golpes de arma branca, na zona do tórax, num contexto de um conflito entre a vítima e o autor do crime

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.