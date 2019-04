Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ detém quatro indivíduos suspeitos de roubos na Póvoa de Varzim

Detidos têm "idades compreendidas entre os 19 e os 27 anos e são residentes na área de Póvoa de Varzim e de Vila do Conde".

18:44

A Polícia Judiciária (PJ) revelou esta segunda-feira ter "identificado e detido" quatro indivíduos do sexo masculino "fortemente indiciados pela autoria de crimes de roubo" na Póvoa de Varzim, distrito do Porto.



A operação, levada a cabo pela Diretoria do Norte da PJ, em articulação com a Polícia de Segurança Pública (PSP), ocorreu no decurso de investigações feitas pelas duas forças policiais, após o relato de incidentes, nas ruas da cidade nortenha.



"Foram recolhidos elementos quanto à prática reiterada pelos suspeitos de roubos na via pública, com recurso a arma de fogo, subtraindo às vítimas os bens que tinham em sua posse, designadamente telemóveis, dinheiro e outros objetos de valor", pode ler-se numa nota informativa da PJ.



No mesmo comunicado, foi divulgado que os detidos têm "idades compreendidas entre os 19 e os 27 anos e são residentes na área de Póvoa de Varzim e de Vila do Conde".



Ainda segundo a PJ, "os quatro indivíduos vão ser presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".